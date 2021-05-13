Росгвардия подала массовые иски к курганским школам

Курганские школы не платят за охрану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу несколько исков поступило в Арбитражный суд Курганской области от вневедомственной охраны региональной Росгвардии о взыскании долгов со школ. Силовое ведомство требует оплатить свои услуги. Информация размешена на сайте суда.

Иски были поданы к школам Кургана и районным школам. Один из последних — к Половинской средней школе. «О взыскании задолженности по муниципальному контракту… включительно в сумме 13 117 руб. 44 коп.», — говорится в заявлении. В одном из исков указано, что вневедомственная охрана оказала услуги по «наблюдению за состоянием техсредств охраны, установленных на объектах, с использованием пульта наблюдения и передачи сообщений в дежурную часть МВД».

По некоторым искам решения уже приняты. Так, курганская школа №5 должна выплатить вневедомственной охране Росгвардии за услуги в 2020 году более 16 тысяч рублей плюс пени. «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана по решению суда пришлось оплатить охрану за прошлый год в размере около 6 тысяч рублей.

В пресс-службу регионального управления Росгвардии и в администрацию Кургана направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

URA.RU писало, что власти Кургана после трагедии в Казани, где произошло массовое убийство в школе, проверяют систему безопасности в детсадах и школах города. Введены некоторые ограничения. Так, в детские сады Кургана не пропускают родителей.