21 мая 2021
20 мая 2021

Самолеты из Кургана станут реже летать в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Utair отменила рейсы из Кургана в Москву по вторникам, четвергам и субботам Фото:

Авиакомпания Utair сократила количество рейсов по маршруту Москва-Курган-Москва в июне. Вылеты по этому направлению будут выполнять не ежедневно, а четыре раза в неделю. Объявление опубликовано на сайте аэропорта Кургана.

«С 01 по 29 июня отменены рейсы ЮТ-265/266 по вторникам, четвергам и субботам», — указано в объявлении. При этом в расписании рейсы ЮТ-265 (Москва-Курган) и ЮТ-266 (Курган-Москва) в период с 1 мая по 30 октября указаны ежедневными.

Utair начала частично отменять рейсы по маршруту Москва-Курган-Москва с октября 2020 года, когда в регион пришел новый авиаперевозчик — лоукостер «Победа». С 11 января до конца марта Utair полностью приостанавливала полеты по этому маршруту. Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко объяснял отмену рейсов снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах.

В пресс-службу авиакомпании направлен письменный запрос. Ранее URA.RU неоднократно направляло запросы в Utair с просьбой объяснить отмену рейсов, но ответы на них не поступали.

Объявление об отмене рейсов опубликовано в расписании на сайте аэропорта Кургана

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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