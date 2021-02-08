Utair отменила все рейсы из Кургана до конца марта

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Utair приостановила полеты из Кургана до 31 марта включительно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair приостановила полеты по маршруту Москва-Курган-Москва до конца марта. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кургана.

«Все рейсы ЮТ-265/ЮТ-266 отменены до 31.03.2021 включительно», — говорится в объявлении. ЮТ-265 — ежедневный рейс из Москвы в Курган, ЮТ-266 — обратный рейс. Других рейсов из аэропорта Кургана у авиакомпании нет.

В середине января Utair уже объявляла о намерении приостановить полеты из Кургана до 27 марта. Однако позже в авиакомпании пересмотрели планы и отменили рейсы только до конца февраля. Теперь же авиаперевозчик объявил об отмене рейсов до 31 марта. С 1 апреля рейсы Utair из Москвы в Курган и обратно снова должны стать ежедневными.

Utair начала частично отменять рейсы по маршруту Москва-Курган-Москва с октября, когда в регион пришел новый авиаперевозчик — лоукостер «Победа». С 11 января полеты по этому маршруту полностью приостановлены. Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко объяснял отмену рейсов снижением пассажиропотока, который произошел и в других городах. URA.RU неоднократно направляло запросы в Utair с просьбой объяснить отмену рейсов, но ответ на них не поступал.

Тем временем, «Победа», наоборот, увеличивает число рейсов из Кургана в Москву. В конце февраля и начале марта лоукостер запустил 12 дополнительных рейсов. После 2 мая полеты «Победы» по маршруту Москва — Курган — Москва станут ежедневными (сейчас — четыре раза в неделю).

Скрин: airkurgan.ru

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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