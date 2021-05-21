Стихийные свалки стали проблемой для многих муниципалитетов ЯНАО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Салехарда в течение месяца не может выяснить, кто из местных жителей или организаций мог превратить в помойку улицу Чапаева, сообщили жители столицы ЯНАО в местных группах социальных сетей. Судя по фотографиям и комментариям к ним, стихийная свалка мусора не убирается, а виновные не несут наказания.

По сообщениям, появившимся в паблике «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте», ситуация на улице Чапаева известна властям. «Все выясняют, кто это сделал, уже месяц, хотя были указаны лица. Ежедневно мимо этого вынуждены ходить маленькие дети и пожилые люди. Стоит жуткая вонь, и так уже не один год», — пишет анонимный автор, сопроводив пост фотографиями свалки.

В администрации Салехарда на данное сообщение ответили. «Виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности. В случае неустановления лиц ответственных, свалка бытовых отходов производства и потребления будет включена в план ликвидации несанкционированных свалок», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичной ситуации в районе гаражного кооператива «Лагуна»: мэрия Салехарда собиралась ликвидировать свалку еще в 2019 году, однако рекультивации так и не произошло. По данным горадминистрации, вина за это лежит на недобросовестном подрядчике.

Аналогичные проблемы имеют место и в других муниципалитетах: так, в Лабытнанги в районе микрорайона «Обской» также появились стихийные свалки. По информации мэрии, там уже готовится комиссионный осмотр для разработки плана по их устранению.

Стихийная свалка образовалась на улице Чапаева Фото: группа «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»