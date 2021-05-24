На стройке свердловского моста за 4 млрд рублей нашли нарушения

Требования к «Альмакоргруп» касаются взыскания трех штрафов, каждый по 100 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) подала в суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд — ООО «Альмакоргруп» (Москва). Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Ранее компанию уже штрафовали за нарушения с исполнением контракта.

Иск от муниципальной службы заказчика городского хозяйства (структура мэрии Нижнего Тагила) к подрядчику был подан 18 мая. Структура мэрии требует от московской компании 300 тысяч рублей в качестве штрафа по муниципальному контракту. Заявление еще не принято к производству, а значит, не назначено первое судебное заседание.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила URA.RU сообщили, что требования к «Альмакоргруп» касаются взыскания трех штрафов по 100 тысяч рублей каждый. «За неисполнение в установленные сроки пунктов ранее выданных предписаний», — уточнили там. Получить оперативный комментарий у гендподрядчика не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Компанию ранее уже штрафовали за нарушения с исполнением контракта на 390 тысяч рублей. Сейчас в суде находится еще один иск от муниципальной службы заказчика городского хозяйства с требованием оштрафовать строителей на 400 тысяч рублей. Несмотря на судебные претензии, компания станет генподрядчиком развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге.

Тендер на возведение моста в конце 2019 года выиграла «Альмакоргруп», однако большая часть работ передана субподрядчикам. Строительство моста обойдется бюджету Нижнего Тагила в 3,98 млрд рублей. Мэр Владислав Пинаев во время визита свердловского губернатора Евгения Куйвашева в начале 2021 года отметил, что все работы на объекте выполняются в соответствии с графиком. Глава города ранее отмечал, что мост через городской пруд является многолетней мечтой тагильчан.