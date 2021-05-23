Челябинский депутат устроил скандал из-за экскурсии

Михаил Махов забыл, что вход в леса запрещен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председателя комитета по экологии заксобрания Челябинской области, лидера регионального отделения партии «Зеленая альтернатива» Михаила Махова обвинили в нарушении особого режима, введенного из-за аномальной жары. Несмотря на запрет посещать леса, Махов повел группу детей через лес на экскурсию. Об этом URA.RU рассказал источник в лесничестве.

«Махов 23 мая повел детей в Сугомакскую пещеру через лес, — рассказал инсайдер. — Пещера находится на особо охраняемой территории и везде были патрули из сотрудников ГУ МЧС по региону и лесничими. Когда Махова с детьми остановили, он очень возмущался. Требовал показать, каким законом запрещены походы через лес».

«Поездка запланирована несколько месяцев назад и приурочена к концу учебного года, — прокомментировал URA.RU Махов. — Я присоединился к группе в составе родителей, нас вел инструктор. Когда приехали на место, там уже стояли экскурсионные автобусы и личные машины. Мы по туртропе поднялись на Сугомак, спустились к пещере. Там обнаружили горы мусора. На выходе нас встретил представители МЧС и лесничества. Нам вручили памятки о пребывании в лесу. Я задержался, чтобы выяснить, кто должен убирать мусор. И это был единственный спор».

23 мая температура воздуха в области достигла 37 градусов и МЧС напомнило о запрете на посещение лесов. Начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров отметил, что запрет на посещение лесов действует с 1 мая.

«В лесах высокая пожарная опасность, — заявил Лавров URA.RU. — Везде дежурят патрули, особенно возле особо охраняемых территорий. В выходные мы выставили, к примеру, несколько усиленных патрулей на озере Тургояк. Всех разворачивали, кто ехал в лес и ни одного пожара в лесах у озера не было».