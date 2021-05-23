В гордуме Челябинска сменился самый богатый депутат

Илья Мительман обошел по доходам коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самые высокие доходы в гордуме Челябинска за 2020 год у депутата Ильи Мительмана, заработавшего 328 млн рублей. Год назад он занимал второе место в списке самых обеспеченных народных избранников областного центра, а первое место занимал Виталий Рыльских, с доходом в 220 млн рублей. Среди жен депутатов самой богатой оказалась супруга Олега Толмачева. Данные о доходах и имуществе выложены на официальном сайте гордумы.

Рыльских в 2020 году заработал 172,3 млн рублей. В его собственности указаны шесть земельных участков, три жилых дома, половина квартиры, девять нежилых зданий, а также автомобиль Роллс-ройс, мотолодка Wyatboad, снегоход LYNX и три автоприцепа.

На третьем месте по доходам оказался депутат Иван Клушин. Его доходы составили 90,5 млн рублей. В сведениях об имуществе Клушин указал 19 участков, квартиру, гараж, 25 нежилых помещений и сооружений, четыре иномарки, грузовой автомобиль и автопогрузчик. Доходы супруги составили 1,8 млн рублей.

Самой богатой депутатской женой стала супруга Толмачева, чьи доходы составили 145 млн рублей. На нее записан земельный участок, жилой дом, две квартиры и три нежилых помещения. Сам Толмачев заработал 16,1 млн рублей. У него помимо гаража и нежилого здания указаны автомобили Тойота Лэнд Крузер и Мерседес Бенц S600, мотоциклы ИМЗ и HarleyDavidson MADH, моторная лодка «Казанка», снегоход Yаmaha VK и автоприцеп.

Самые низкие доходы у депутата Эмиля Абубакирова, заработавшего 118, 5 тысяч рублей. Сведения об Абубакирове и Мительмане сначала появились на сайте Курчатовского райсовета Челябинска. Мительман заявилл URA.RU, что его доходы складывались за счет дивидендов с предприятий.