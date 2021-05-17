Челябинский депутат, изгнанный с праймериз ЕР, резко разбогател

Илья Мительман оказался самым богатым депутатом Курчатовского райсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат городской думы Челябинска Илья Мительман, снятый со скандалом с праймериз ЕР, оказался самым богатым депутатом в Курчатовском райсовете областного центра. Его доходы за 2020 год превысили 328 млн рублей. Такая сумма указана в сведениях о доходах и имуществе, размещенных на официальном сайте совета депутатов 18 мая. Год назад его доходы составляли 81 миллион рублей.

«Эти доходы складывались за счет дивидендов, полученных мной с моих предприятий, — заявил URA.RU Мительман. — И, кстати, с этой суммы я почти 40 млн рублей заплатил в местный бюджет по подоходному налогу».

Кроме доходов за 2020 год, в декларации Мительмана указаны несколько земельных участков, дома, квартиры и снегоболотоход. У его супруги доходы нулевые, по декларации она владеет кондоминиумом в Израиле. Эта квартира стала поводом для обвинения Мительмана в наличии израильского гражданства. Сам он заявил URA.RU, что является гражданином только России, а квартиру супруги никогда не скрывал.

Мительман заявлялся на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму по спискам ЕР и по Челябинскому округу. Сразу после окончания приема заявлений региональный оргкомитет снял его с праймериз за нарушение партийной дисциплины. Мительман заявил URA.RU, что подаст жалобу на это решение в федеральный оргкомитет ЕР.

Сняли Мительмана с праймериз по заявлению его коллеги Эмиля Абубакирова, который оказался самым бедным депутатом в Курчатовском райсовете. Он заработал за 2020 год только 118 тысяч рублей.