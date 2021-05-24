Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков и богатства

Экспертиза нашла пропаганду в клипах рэпера Фото: instagram-аккаунт Алишера Моргенштерна

Экспертиза обнаружила в клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду богатства и наркотиков. Об этом рассказали в МВД Москвы.

«Коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на заключение экспертизы. Экспертизу проводили по делу об административном правонарушении. Эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотиков в двух клипах рэпера, рассказали в МВД. Речь идет о текстах песен «Розовое вино 2» и «Family», пишет Nation News.

В конце апреля стало известно, что правоохранители завели административное дело на Моргенштерна по подозрению в пропаганде наркотиков. Если Моргенштерна признают виновным, то он заплатит штраф до 1 млн рублей.