24 мая 2021
21 мая 2021

Источники: экс-глава курганского МЧС стал фигурантом нового дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган , рожков олег
Олег Рожков стал фигурантом еще одного дела о превышении полномочий Фото:

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков стал фигурантом нового уголовного дела о превышении полномочий, сообщили URA.RU сразу несколько источников, близкие к силовым структурам. При этом сейчас Рожков уже является подсудимым, его обвиняют в четырех коррупционных преступлениях.

«Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, — прим. URA.RU). Материалы в следственном комитете», — рассказал один из инсайдеров. По его данным, претензии силовиков к Рожкову связаны с проверками пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров. Экс-глава регионального ГУ МЧС якобы давал указания подчиненным подписывать акты проверки, несмотря на имеющиеся недостатки.

По данным источников, новое уголовное дело будет выделено в отдельное производство, не связанное с другими эпизодами, в которых уже разбирается суд. В региональное следственное управление СК России URA.RU направило письменный запрос.

Рожкова задержали в марте 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Уголовное дело СУ СК возбудил по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова заключили под стражу, но в декабре 2020 года выпустили под домашний арест. Экс-главу ГУ МЧС обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сейчас уголовное дело передано в суд. На первом заседании Рожков заявил, что не совершал ни одно из предъявленных ему преступлений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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