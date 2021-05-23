Свердловский суд готовит инструкцию по посадке воров в законе

«Воровская» статья Владимира Кузнецова дошла до суда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Дело смотрящего за Верхней Салдой Владимира Кузнецова, более известного как Лис, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, станет прецедентом для российской юридической практики. Если Свердловский областной суд признает вину Лиса, у правоприменителей появится инструкция по посадке воров в законе, считают источники URA.RU.

«Кузнецов занимает высшее положение на конкретной территории, он — смотрящий по Верхней Салде. Именно поэтому „воровская“ статья дошла до суда. Это прецедент», — заявил инсайдер в правоохранительных органах, комментируя работу предварительного следствия.

Два собеседника URA.RU, знакомые с порядками в криминальной среде, по-разному оценивают ситуацию. Один из них не уверен, что верховенствующее положение может быть доказано в ходе следствия. «Но если суд примет доказательства обвинения, это будет инструкция по посадке воров в законе», — объяснил собеседник. Другой уверен, что Кузнецов попал под действие статьи 210.1 УК РФ из-за того, что оказался слишком неуправляемым: «Полиции дали хороший механизм — плохо управляемых посадить, а марионеток можно дергать за ниточки».

Доктор юридических наук, профессор кафедры публичного права УрГЭУ Денис Гончаров в разговоре с URA.RU отметил, что сообщество юристов сомневалось в работоспособности «воровской» статьи. «Но в последнее время мы наблюдаем появление судебной практики осуждения по этой статье. Вопросы доказывания есть, но так или иначе это доказывается, например, показаниями свидетелей», — разъяснил криминолог.

Кроме занятия высокого положения в криминальном мире, Владимира Кузнецова обвиняют в серии мошенничеств, совершенных группой лиц. Группировка, обманом завладевавшая квартирами асоциальных жителей Верхней Салды, была задержана в конце февраля 2020 года. Дело Кузнецова 24 мая начал рассматривать Свердловский облсуд. Сейчас приминается решение о том, будут ли выносить вердикт присяжные.