Журналист, оскорбивший Кадырова, извинился после звонка из Чечни

Журналист Максим Шевченко назвал резким свое высказывание в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова в контексте дискуссии о роли имама Шамиля в судьбе чеченского народа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Шевченко уточнил, что в своей видеотрансляции на YouTube он заявил, что Кадыров «дал заднего», обсуждая личность имама. «Это слова резкие и обидные для любого кавказца и для любого мужчины», — подчеркнул он. После этого, признался журналист, ему позвонил спикер парламента республики Магомед Даудов. «[Он] обратил мое внимание на эти обидные слова. Я, конечно же, готов взять их обратно», — сказал Шевченко.
В видеотрансляции Шевченко выразил мнение, что высказывания Кадырова об имаме Шамиле идут в разрез с историческими фактами. «Зачем нужно было Кадырову сейчас это поднимать? Сейчас я вижу по разным видео, как Рамзан оправдывается, говорит, он не это имел в виду, чеченцы всегда были очень лояльны к имаму Шамилю», — говорил журналист. По его слова, трагедия чеченского народа началась не с имама, а с генерала Алексея Ермолова.
Ранее Кадыров в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил, что при правлении имама Шамиля численность чеченского народа резко сократилась. Его слова вызвали широкий общественный резонанс. В дискуссию с ним вступили муфтият Дагестана и председатель Народного собрания республики Хизри Шихсаидов. Позднее глава Чечни опубликовал ролик, в котором объяснил свои слова. В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь руководителя республики Альви Каримов заявил, что Кадыров неуважительно о кавказском историческом деятеле не высказывался.