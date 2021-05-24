России грозят санкции из-за задержания основателя NEXTA

Против российского газопровода «Северный поток-2» и трубопровода «Ямал-Европа», выгоду с которых получает Белоруссия, могут ввести санкции. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Санкции предложил глава международного комитета Том Тугендхат ввести на слушаниях в палате общин. «Следует остановить „Северный поток — 2“ и энергопровод „Ямал“, который проходит через Белоруссию и который дает деньги этому тираническому режиму», — приводит РИА «Новости» обращение Тугендхата к главе МИД.
Рааб ответил, что власти страны проконсультируются с партнерами, после чего будут определены дальнейшие действия. «Мы в срочном порядке обсудим все возможности введения новых санкций против Белоруссии. Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы», — подытожил министр.
Рейс Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Авиакомпания осуждает власти Минска из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством.
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