Акционеры «ВСМПО-Ависма» останутся без дивидендов после кризиса

Несмотря на потери, компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) не будет выплачивать дивиденды акционерам по итогу 2020 года. Предложение было озвучено на заседании совета директоров 24 мая, итоги которого есть в распоряжении URA.RU. По итогу коронакризисного года прибыль компании упала в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом.

«Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли и убытков: «чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2020 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать», — говорится в сообщении. Итоговое решение по дивидендам будет принято 30 июня на годовом общем собрании акционеров.

Кроме того, на заседании было принято решение прекратить участие корпорации в уставном капитале компании Grifoldo Ltd (Кипр) и произвести ее добровольную ликвидацию. В 2015 году «ВСМПО-Ависма» увеличила уставный капитал своей кипрской «дочки» на 1,4 млрд рублей для покупки зарубежных компаний, владеющих активами в сфере авиаперевозок.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Несмотря на финансовые потери в 2020 году, компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.