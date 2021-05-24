Ямальский VIP оказался неплательщиком за коммуналку

Он накопил долг в размере нескольких сотен тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале специалисты АО «ЕРИЦ ЯНАО» за рекордные сроки взыскали средства с неплательщика. По словам пресс-службы компании, должник, имеющий политические интересы, закрыл крупный долг всего за три часа.

«Данный потребитель занимает руководящую должность и имеет определенные политические амбиции. В то же время он прочно утвердился в списке злостных неплательщиков Такое положение дел не лучшим образом могло отразиться на репутации человека», — рассказывает начальник отдела ВЗИД ФЛ АО «ЕРИЦ ЯНАО» Валерия Жаворонкова.

Долг размером в несколько сотен тысяч рублей закрыли единоразовым платежом. Случилось это после того, как специалист «ЕРИЦ ЯНАО» по телефону объяснила должнику, что суд вынес решение о взыскании средств с лица. В связи с этим центр направил ходатайство судебным приставам о применении комплекса мер, вплоть до ареста банковских счетов и запрета на выезд за границу.