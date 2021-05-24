24 мая 2021

В Екатеринбурге на «Ночь музыки» готовят зрелищное шоу. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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URAL MUSIC NIGHT. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
Над акваторией городского пруда планируют запустить тысячу дронов Фото:

В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки», который пройдет 25 июня, над акваторией городского пруда запустят тысячу дронов. Они будут кружить над яхтой, плывущей по Исети. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник в оргкомитете «Ночи Музыки».

«В шоу [на „Ночь музыки“] планируется использовать тысячу дронов. Они будут кружить над яхтой, которую можно будет увидеть в акватории пруда. Это как „Алые паруса“ в Санкт-Петербурге», — сообщил источник. В администрации Екатеринбурга URA.RU сообщили, что данной информацией не располагают. По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, администрация занимается только организационными моментами: обеспечение безопасности и медицинской помощи во время фестиваля. В пресс-службе фестиваля «Уральская ночь музыки» URA.RU не удалось получить оперативный комментарий.

Хедлайнерами «Ночи музыки» станут Клава Кока, Татьяна Овсиенко и Леонид Агутин. Фестиваль пройдет 25 июня. В этот же день в Екатеринбурге для одиннадцатиклассников впервые пройдет общегородской выпускной. Торжество состоится в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо». Среди приглашенных звезд на выпускном будут Тимур Родригез и певец Мот.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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