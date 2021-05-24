Жителям двух городов ЯНАО стало проще вылететь на юг

Прямые рейсы из Надыма и Ноябрьска запустила компания «Ямал» Фото: Владимир Жабриков

В летний период сеть субсидируемых правительством ЯНАО направлений была расширена. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, авиакомпания «Ямал» добавила в расписание прямые рейсы на юг из Надыма и Ноябрьска.

«В летний период добавились прямые рейсы из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь. Всего в этом году авиакомпания выполняет полеты по 33 субсидируемым направлениям», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Рейсы были добавлены в расписание «по просьбам жителей».

Ранее сообщалось, что компания «Ямал» запустила в Крым прямые рейсы не только из ЯНАО, но также из ХМАО и Тюменской области. Компания также продлила до конца 2021 года прямые авиарейсы, связывающие города округа с другими регионами России.

В начале года власти ЯНАО заявляли о субсидируемых перевозках по 34 межрегиональным направлениям в стране. Тогда же были анонсированы прямые рейсы в Сочи и Симферополь из Надыма и в Сочи из Ноябрьска.