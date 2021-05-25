В «Единой России» рассказали о последствиях хакерской атаки

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, единая россия, едро, депутаты
Хакерам не удалось нарушить процедуру праймериз ЕР Фото:
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DDoS-атаки на сайт голосования не повлияли на защиту данных о ходе праймериз «Единой России». В первый день во внутрипартийном голосовании приняли участие свыше миллиона человек. Самыми активными оказались жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

В первый день праймериз, 24 мая, сайт pg.er.ru, на котором проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. Специалисты выявили это с помощью системы мониторинга. Позже на сайте фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Кроме того, атакам с различных ip-адресов накануне подвергся и сайт ER.RU.

«Число проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта PG.ER.RU. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор», — заявил председатель федерального оргкомитета по праймериз, сенатор Александр Карелин.

Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва
Александр Карелин заявил, что хакерские атаки не повлияли на защиту персональных данных участников праймериз
Фото:

Он напомнил, что зарегистрироваться для участия в голосовании можно до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно. Карелин также отметил, что традиционные участки будут открыты 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе. «Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь „Единой России“ определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму», — добавил Карелин.

Праймериз ЕР проходят с 24 по 30 мая онлайн по всей стране, а в ряде регионов — в дистанционном и очном формате одновременно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая после завершения голосования во всех регионах и соединения ключей электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры в ЕР подведут в начале июня.

Списки кандидатов, которые будут представлять ЕР на выборах в Госдуму и на выборах регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. Проголосовать на праймериз ЕР могут все желающие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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