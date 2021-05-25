В «Единой России» рассказали о последствиях хакерской атаки

Хакерам не удалось нарушить процедуру праймериз ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

DDoS-атаки на сайт голосования не повлияли на защиту данных о ходе праймериз «Единой России». В первый день во внутрипартийном голосовании приняли участие свыше миллиона человек. Самыми активными оказались жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

В первый день праймериз, 24 мая, сайт pg.er.ru, на котором проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам. Специалисты выявили это с помощью системы мониторинга. Позже на сайте фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Кроме того, атакам с различных ip-адресов накануне подвергся и сайт ER.RU.

«Число проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта PG.ER.RU. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор», — заявил председатель федерального оргкомитета по праймериз, сенатор Александр Карелин.

Александр Карелин заявил, что хакерские атаки не повлияли на защиту персональных данных участников праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он напомнил, что зарегистрироваться для участия в голосовании можно до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно. Карелин также отметил, что традиционные участки будут открыты 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе. «Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь „Единой России“ определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму», — добавил Карелин.

Праймериз ЕР проходят с 24 по 30 мая онлайн по всей стране, а в ряде регионов — в дистанционном и очном формате одновременно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая после завершения голосования во всех регионах и соединения ключей электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры в ЕР подведут в начале июня.

Списки кандидатов, которые будут представлять ЕР на выборах в Госдуму и на выборах регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня. Проголосовать на праймериз ЕР могут все желающие.