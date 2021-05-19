Кремль: Путин выступит на главном событии «Единой России»

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Послание президента. Москва, путин владимир
На съезде «Единой России» будут утверждены списки кандидатов в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На съезде «Единой России», который, по данным источников URA.RU, пройдет 19 июня, ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что администрация президента сообщит конкретнее о планах главы государства после того, когда дата мероприятия будет объявлена официально.

«Съезд официально еще не был анонсирован. Но он, безусловно, состоится и президент традиционно на нем выступает. Можно предположить, что и на этом выступит. Ближе ко дню события, когда партия объявит о дате, мы конкретизируем планы президента», — сообщил Дмитрий Песков.

На съезде «Единой России» будут утверждены списки кандидатов в Госдуму. Они формируются по результатам праймериз, которые пройдут 24—30 мая. В процедуре принимают участие 7,6 тысячи человек. В пресс-службе «Единой России» URA.RU ранее сообщили, что президиум генсовета 19 мая определится с датой предвыборного съезда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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