Кремль: Путин выступит на главном событии «Единой России»

На съезде «Единой России» будут утверждены списки кандидатов в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На съезде «Единой России», который, по данным источников URA.RU, пройдет 19 июня, ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что администрация президента сообщит конкретнее о планах главы государства после того, когда дата мероприятия будет объявлена официально.

«Съезд официально еще не был анонсирован. Но он, безусловно, состоится и президент традиционно на нем выступает. Можно предположить, что и на этом выступит. Ближе ко дню события, когда партия объявит о дате, мы конкретизируем планы президента», — сообщил Дмитрий Песков.

На съезде «Единой России» будут утверждены списки кандидатов в Госдуму. Они формируются по результатам праймериз, которые пройдут 24—30 мая. В процедуре принимают участие 7,6 тысячи человек. В пресс-службе «Единой России» URA.RU ранее сообщили, что президиум генсовета 19 мая определится с датой предвыборного съезда.