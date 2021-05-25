Инсайд: главу челябинского района принуждают к миру с депутатами

Случай с Сергеем Колесником заставил напрячься челябинских глав и депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Калининского района Челябинска Сергею Колеснику в ближайшее время предложат срочно урегулировать ситуацию, в результате которой были сорваны публичные слушания по принятию бюджета, сообщил источник URA.RU в городской думе. В конфликте приняли участие сразу несколько депутатов районного и областного уровня.

«Решение было принято на выездном заседании гордумы 21 мая. Рекомендовано собрать комиссию в Калининском райсовете и рекомендовать главе сделать все, чтобы не допускать повторения подобного впредь. До выборов в Госдуму остается три месяца с небольшим, резонансные скандалы никому не нужны», — пояснил URA.RU собеседник.

«Предложений о переговорах, участия в согласительной комиссии не получал. Поэтому не совсем представляю себе „механизм урегулирования“. Со своей стороны, ни с кем не стремился конфликтовать и, тем более, раздувать конфликт. Я просто работаю для района, хотя, возможно, не все получается сделать наилучшим образом», — заявил URA.RU Колесник. Спикер райсовета Вячеслав Некрасов не ответил на звонок по имеющемуся в редакции номеру.

«Комиссия с участием чиновников и депутатов соберется в Калининском районе 26 мая. Она разберется с легитимностью слушаний и решит, можно ли принять проект бюджета. Колеснику поставят на вид, что к таким мероприятиям надо готовиться и не допускать повторения скандала», — уточнил URA.RU другой инсайдер.

Слушания по бюджету района проходили 19 мая. Колесник в них не участвовал, но в зале появились высокопоставленные эсеры: депутаты заксобрания области Ольга Мухометьярова и Дмитрий Ларин, а также близкий к Ларину депутат совета Центрального района Марсель Хазиев. Они жестко раскритиковали работу Колесника, что получило большой резонанс.