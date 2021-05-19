19 мая 2021

Челябинский эсер начал выборы в Госдуму атакой на главу района. Инсайд

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Публичные слушания. Челябинск., колесник сергей
Сергея Колесника считают первой (но не последней) жертвой выборной компании Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Провал публичных слушаний по бюджету в Калининском районе Челябинска стал началом кампании по избранию в Госдуму депутата областного заксобрания от «Справедливой России» Дмитрия Ларина. Об этом сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«Не зря 19 мая на слушаниях районного уровня появились высокопоставленные эсеры: депутаты заксобрания области Ольга Мухометьярова и Дмитрий Ларин, а также близкий к Ларину депутат совета Центрального района Марсель Хазиев. Народные избранники крайне жестко оценили работу главы Калининского района Сергея Колесника: „неуважение к жителям“, „незнание обязанностей“, „трусливо сбежал“ и так далее. Рядовое вроде бы мероприятие сорвалось, участие Ларина получило большой резонанс. И это только начало», — рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, думская компания Ларина планировалась в Металлургическом округе. «Но он предпочел бы Челябинский округ, где триумфально избрался в ЗСО вопреки планам „Единой России“», — пояснил собеседник. «Я собираюсь на выборы по Металлургическому округу, — заявил URA.RU Ларин. — А на слушания пришел, потому что являюсь депутатом ЗСО от Калининского района и живу на его территории».

Случай в Калининском районе политический истеблишмент склонен воспринимать весьма серьезно. По информации URA.RU, произошедшее будут разбирать на выездном заседании гордумы Челябинска 21 мая. Причем к единороссам готовы подключиться представители других фракций, которые опасаются повторения ситуации в своих районах.

Колесник заявил URA.RU, что обратился в полицию по факту срыва слушаний. Хазиев сообщил агентству, что просит проверить действия главы прокуратуру.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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