В Якутии сообщили о принудительной вакцинации от коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
На сайте правительства республики Саха (Якутия) появилось информация о том, что в регионе будет проводиться обязательная вакцинация от коронавируса. Впоследствии из информации на сайте исчезла формулировка об обязательной вакцинации. Однако работодатели, не обеспечивающие вакцинацию, могут получить штраф от 200 тысяч рублей. Россияне в соцсетях восприняли эту новость неоднозначно. Одни считают, что это грубое нарушение их прав, другие уверены, что это поможет региону победить COVID-19.
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