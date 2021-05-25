В Якутии сообщили о принудительной вакцинации от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На сайте правительства республики Саха (Якутия) появилось информация о том, что в регионе будет проводиться обязательная вакцинация от коронавируса. Впоследствии из информации на сайте исчезла формулировка об обязательной вакцинации. Однако работодатели, не обеспечивающие вакцинацию, могут получить штраф от 200 тысяч рублей. Россияне в соцсетях восприняли эту новость неоднозначно. Одни считают, что это грубое нарушение их прав, другие уверены, что это поможет региону победить COVID-19.

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