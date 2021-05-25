В соцсетях возмутились обязательной вакцинацией от COVID в Якутии. «Может, правда чипируют?»

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, медсестра, медперсонал, прививка, вакцинация
В Якутии сообщили о принудительной вакцинации от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На сайте правительства республики Саха (Якутия) появилось информация о том, что в регионе будет проводиться обязательная вакцинация от коронавируса. Впоследствии из информации на сайте исчезла формулировка об обязательной вакцинации. Однако работодатели, не обеспечивающие вакцинацию, могут получить штраф от 200 тысяч рублей. Россияне в соцсетях восприняли эту новость неоднозначно. Одни считают, что это грубое нарушение их прав, другие уверены, что это поможет региону победить COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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