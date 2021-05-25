Арестованный экс-глава курганского МЧС выдвинул новое требование

Олег Рожков считает, что его незаконно уволили из ГУ МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиненный в коррупции экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков считает свое увольнение из ведомства незаконным. Он обратился в суд, но проиграл в первой инстанции. Решение Курганского городского суда опубликовано в ГАС «Правосудие».

«В удовлетворении исковых требований Рожкова Олега Анатольевича к Главному управлению МЧС России по Курганской области об оспаривании увольнения, изменении даты увольнения, внесении изменений в записи трудовой книжки, изменении сведений о стаже работы, о взыскании денежного довольствия отказать», — говорится в решении. Суд посчитал, что истец пропустил установленный законом трехмесячный срок.

В иске Рожков указывал, что его уволили во время отпуска, а это запрещено законом. На момент обращения в суд он не был ознакомлен с приказом об увольнении и не получил трудовую книжку. Рожков попытался самостоятельно разрешить служебный спор с ведомством, которое ранее возглавлял, но получил лишь формальный ответ.

Представители ГУ МЧС с исковыми требованиями не согласились и обратили внимание на пропуск сроков. Суд посчитал, что нахождение Рожкова в СИЗО и под домашним арестом не считается уважительной причиной пропуска искового срока, так как это не мешало обратиться в суд лично или через представителя.

У Рожкова есть месяц, чтобы обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Сын Рожкова и его представитель в суде Илья Рожков сообщил URA.RU, что решение городского суда будут обжаловать.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам областного УФСБ. Экс-главу ГУ МЧС обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Рожков отказался признавать вину.