Госдума запретила приравнивать СССР к нацистской Германии

В России будет запрещено отождествлять роли СССР и фашисткой Германии во Второй мировой войне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России запретят публично отождествлять роли СССР и фашисткой Германии во Второй мировой войне. Соответствующую поправку в федеральный закон приняли депутаты Госдумы РФ в первом чтении.

«Запретить в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси. А также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», — сказано в тексте документа на сайте нижней палаты парламента.

Соавтор поправки, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объяснила, что войска СССР защищали свои земли от агрессоров. «Советская армия — освободитель, а значит, благодетель Европы. Обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы можно и нужно. Только не забывая о том, что Советский Союз, русские люди вели главную борьбу со вселенским злом нацизма», — приводит сайт Госдумы слова депутата.

Ранее в Европарламенте заявили об одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за начало Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин назвал эти разговоры чушью и призвал запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию. Вскоре соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму, пишет RT.