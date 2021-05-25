В Кремле высказались о задержании основателя NEXTA

МИД Великобритании обвинило Москву в причастности к посадке самолета в Минске Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Европа одержима русофобией и регулярно обвиняет Россию «во всем и вся». Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление МИД Великобритании о том, что Минск не мог без ведома Москвы посадить самолет, на борту которого находился основатель оппозиционного белорусского издания NEXTA Роман Протасевич.

«Это одержимость русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся… Дойдет до того скоро, что РФ будут обвинять в факте своего существования. С политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место. Мы терпеливо наблюдаем, не соглашаемся, но нет смысла что-то пытаться объяснить», — сказал Песков во время общения с журналистами на конференц-колле. Представитель Кремля подчеркнул, что одержимость Россией не дает Европе «трезво оценивать ситуацию».

Вечером 23 мая поступило сообщение о бомбе на борту пассажирского Boeing 737-800, который летел из Афин в Вильнюс, напоминают «Дни.ру». В сопровождении истребителя ВВС Беларуси самолет был вынужден совершить посадку в Минске. Сообщение о минировании оказалось ложным. На борту воздушного судна находился основатель оппозиционного telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Мужчину задержали, его обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. Протасевичу грозит смертная казнь. После инцидента в МИД Великобритании заявили о причастности России к ситуации с самолетом. В министерстве потребовали ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2», пишет RT.