Юристы признали опасным ведение бизнеса в России

С мнением предпринимателей об уголовных преследованиях в России согласно большинство адвокатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство россиян, занимающихся предпринимательством, убеждены, что не защищены от уголовных дел, их опасения подтверждают юристы. Об этом свидетельствуют данные опроса службы специальной связи и информации ФСО России, на которые в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину ссылается бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«78,6% российских предпринимателей считают, что законодательство РФ не предоставляет достаточных гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования», — говорится в материалах, передает РБК. Того же мнения придерживаются 60,8% опрошенных адвокатов и юристов и 18,4% прокуроров.

Кроме того, обвиняемым по экономическим уголовным делам избирается несправедливая мера наказания в виде заключения под стражу. Такого мнения придерживается 58% респондентов. В свою очередь, 56,4% прокуроров и 35,6% юристов убеждены, что арест по этой статье УК нужен лишь в исключительных случаях. Опрос проводился в марте этого года в 34 регионах России.

В конце мая стало известно, что правительство подготовило новые меры поддержки бизнеса. В частности, готовится обнуление НДС для рестораторов и отельеров, предоставление денежных сертификатов начинающим предпринимателям. Также бизнес ждет расширение квоты на участие в госзакупках, напоминает «Национальная служба новостей».