Экс-посол США выдвинул условие Путину перед встречей с Байденом

Если Россия не хочет напряжения с США, Путин должен освободить американцев, считает экс-посол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Техасского студента Тревора Рида, приговоренного к девяти годам заключения в российской колонии за нападение на полицейского, и бывшего полицейского Пола Уилана, отбывающего наказание в России за шпионаж, необходимо освободить. Так считает экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

«Если [президент России Владимир] Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующих отношений с США, он мог бы освободить несправедливо заключенных в тюрьму американцев Рида и Уилана до встречи с [американским президентом] Байденом в следующем месяце», — убежден Макфол. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Приговор бывшему морпеху Полу Уилану, задержанному в декабре 2018 года, был вынесен в 2020 году. Суд признал его виновным в шпионаже и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы. Тревор Рид был приговорен к девяти годам в колонии общего режима за применение насилия в отношении представителей власти в июле 2020 года. Он не признал свою вину и заявил, что в момент совершения преступления был пьян.

Ранее об освобождении американцев из российского заключения просил и госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет « Правда.ру ». Он считает эти действия России агрессией против Вашингтона. На встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым Блинкен подтвердил готовность защищать американских граждан и заявил о сложных отношениях между странами, cообщает RT.