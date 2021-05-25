В горах Абхазии сейчас еще лежит снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Друзья екатеринбургского туриста Владимира Ульянова, пропавшего две недели назад в горах Абхазии, обратились за помощью в МЧС Краснодарского края. Они просят российских спасателей продолжить поиски уральца, которого не смогла найти абхазская поисковая группа. Об этом знакомая туриста Ульяна Елфимова рассказала URA.RU.

«Мы с друзьями-туристами ищем абхазских гидов, нашли человека из Екатеринбурга, готового слетать и координировать поиски Владимира, — рассказала URA.RU Елфимова. — Но самое реальное, это если сегодня в Абхазию вылетит спасательный отряд МЧС из Сочи. Знаю, что они на низком старте, ждут только приказа. И самое лучшее, чтобы этот приказ поступил. Мы обратились и в правительство Свердловской области, чтоб они помогли — направили письмо силовикам».

Ранее поиски Владимира Ульянова проводились силами МЧС Абхазии. Территория, где остался турист, была обследована с воздуха, затем в горы выдвинулась пешая группа. Были обнаружены срезанные ветки и следы костровища, которые мог оставить уралец, однако самого мужчину найти не удалось. Вероятнее всего, он предпринял попытку самостоятельно выйти обратно. На данный момент поисково-спасательная операция официально завершена.

«Компетенция МЧС Абхазии не вызывает сомнений, — заявил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. — Но если абхазским властям нужна будет помощь, и они обратятся к нам, мы подключимся к поискам».

Екатеринбуржец Владимир Ульянов совершал восхождение в абхазских горах в составе группы. Во время похода 64-летнему мужчине стало плохо, и товарищи оставили его на леднике в палатке, пообещав вернуться. Позже из-за внезапной непогоды туристы не сумели пробиться к Ульянову, спустились к подножию и запросили помощи у МЧС. На данный момент екатеринбуржец находится в горах уже третью неделю.