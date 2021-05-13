В Абхазии нашли пропавших туристов с Урала

Туристы сумели сами спуститься к подножию горы (архивное фото) Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Группа уральских туристов, пропавшая накануне в Абхазии, благополучно спустилась с гор и движется навстречу спасателям. Одного из участников маршрута пришлось оставить на леднике, за ним готовится вылететь вертолет, сообщил URA.RU источник в МЧС Свердловской области.

«Туристы сами вышли на связь, сообщили, что спустились в районе сухумской ГЭС, за ними уже выехала группа местных спасателей, — рассказал URA.RU источник в МЧС Свердловской области. — Их доставят в Сухуми, а потом на вертолете отправятся искать туриста, который не смог продолжать маршрут и остался где-то на леднике Химса».

Известно, что группа состоит из семи человек. Один участник из Санкт-Петербурга, остальные с Урала — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска. Старшей группы является 37-летняя тагильчанка Анна Гилева, а турист, который остался на ледник — 64-летний екатеринбуржец Владимир Ульянов. Пока неясно, что именно произошло с мужчиной: его товарищи пояснили, что он просто устал и не смог идти.

Уральцы пропали в горах Абхазии 12 мая. Об их исчезновении МЧС сообщил местный житель, у которого туристы остановились перед восхождением. Спасатели по рации связались с группой, но по указанным координатам найти россиян вчера не удалось.