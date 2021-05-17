Спасатели боятся за жизнь пропавшего в Абхазии уральского туриста

Владимир Ульянов любит горы Фото: «ВКонтакте»

64-летний житель Екатеринбурга Владимир Ульянов уже неделю находится на леднике, где его оставили товарищи из турпохода. Сотрудники МЧС не могут пробиться к нему из-за непогоды.

Поисково-спасательная операция в горах Абхазии длится седьмой день и осложняется выпавшим на высокогорье снегом. Пешая группа спасателей движется к леднику Химса, где, предположительно, находится уралец.

«Это почти альпийская зона, там ледники, там снег, но ночам минусовые температуры, — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия. — Мы тоже переживаем, как человек там выживает. Мы от себя всякие мысли отгоняем и верим, что все нормально».

Группа туристов, среди которых жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила и Челябинска, совершала восхождение в горах Абхазии. На маршруте самому пожилому участнику стало плохо. Путешественники оставили товарища в палатке с едой и пообещали вернуться, однако на обратном пути угодили под ледяной дождь. В итоге шестерым участникам похода удалось самостоятельно спуститься к подножию, а седьмого туриста ищут спасатели.