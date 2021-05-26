Силовики пришли в холдинг челябинского экс-чиновника

Силовики изъяли у Дмитрия Федечкина мобильный телефон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В издательском доме «Губернские ведомости», информационном холдинге правительства Сахалинской области идет выемка документов. Об этом URA.RU сообщили источники в Южно-Сахалинске. У вице-губернатора Дмитрия Федечкина, курирующего работу холдинга, изъяли мобильный телефон. До работы на Сахалине Федечкин работал в Челябинске и Екатеринбурге, в том числе в структурах правительства.

«Идет выемка документов, причем проверяется работа, связанная с процедурой голосования по изменениям в Конституции РФ, — рассказал инсайдер — Федечкина тоже опросили и забрали мобильный телефон. Дело ведут УФСБ и СКР по региону». Мобильный телефон Федечкина не отвечает.

В департаменте информационной политики правительства Сахалинской области на звонок URA.RU не ответили. Инсайдер сообщил, что директор холдинга Владимир Чудаев, который вместе с Федечкиным работал на Урале, уехал в отпуск в Челябинск. «Его опросили в Челябинске по запросу сахалинского СК», — пояснил источник. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области заявили URA.RU, что не располагают информацией о проведении следственных действий в отношении Чудаева. В пресс-службе УФСБ по региону не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

В «Губернских ведомостях» происходящее не комментируют. В пресс-службе следственного управления СКР по Сахалинской области отказались от комментариев. «Это не мы работали», — заявила URA.RU старший помощник руководителя управления Олеся Вознюк.

Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области, потом в Минсельхозе РФ. В 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора. После смены власти в регионе ушел в отставку и переехал на Сахалин, где работал в медиа и дослужился до вице-губернатора Сахалинской области.