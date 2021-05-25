Скульптура Чужого появилась в ЦПКиО в апреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков оценил благоустройство Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане, которое идет с 2019 года. В частности, он посмотрел на новую скульптуру Чужого из одноименного фильма, установленную в середине апреля, и ставшую поводом для шуток на шоу «Вечерний Ургант». Кадры посещения Шумковым парка попали в видеоблог, опубликованный в группе правительства области в соцсети «ВКонтакте».

Шумков признался, что редко бывает в ЦПКиО, а скульптуру Чужого он до съемок видеоблога не видел. «Вот он. Это Чужой. Видите? Мне кажется, детям нравится», — показал на памятник автор блога, сотрудник регионального департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин.

«Я только не понял, чужой я или он?» — пошутил Шумков, обращаясь к отдыхающим в парке. «Смотри, сейчас тебя рукой прихватит, если будешь себя плохо вести», — сказал он девочке, которая фотографировалась со скульптурой.

Шумков также рассказал, что уже разработан проект очистки реки Битевка, которая расположена вокруг ЦПКиО, он уже прошел экспертизу. Проведено берегоукрепление. «Теперь задача — речку постараться по максимуму почистить, привести в порядок, чтобы можно было кормить не только уток, но и рыбок».

Скульптура Чужого, который является персонажем одноименного цикла фильмов, появилась в ЦПКиО в апреле, сообщало ранее URA.RU. После этого телеведущий Иван Ургант пошутил, что чужие до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане. Писатель Сергей Минаев предположил, что скульптуру установили в Кургане из-за того, что город давно относится к другой вселенной.