В правительстве РФ одобрили тюремные сроки за маленькие алименты

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Разное. Курган, дети, школьники, ученики
Поправки не позволят избежать ответственности за мизерные или несвоевременные выплаты Фото:

Законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неполную выплату алиментов, одобрен правительственной комиссией. Об этом сообщает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Подготовлены поправки в Уголовный и Кодекс административных правонарушений, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими мизерных сумм», — пояснил он РИА «Новости». Груздев также сообщил, что дознаватели ФССП ежегодно принимают тысячи решений не возбуждать уголовные дела за злостную неуплату алиментов. Причины этого — нерегулярные и маленькие выплаты.

Действующая сегодня статья 157 УК РФ подразумевает наказание до одного года лишения свободы за неуплату алиментов. В начале мая Верховный суд утвердил санкции для тех, кто платит лишь часть нужной суммы. Теперь это могут закрепить законодательно.

Кроме того, в России может появиться реестр должников по алиментам, напоминают «Дни.ру». С соответствующим предложением выступил министр юстиции Константин Чуйченко. Внесение должника в этот документ будет накладывать на него определенные ограничения, указал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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