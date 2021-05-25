На Тюменскую область надвигается штормовой ветер

На территорию Тюменской области надвигается сильный штормовой ветер скоростью до 27 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территорию Тюменской области надвигается сильный штормовой ветер скоростью до 27 м/с. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Непогода в регионе продлится до 27 мая.

«На юге Тюменской области во второй половине дня 26 мая с сохранением в ночные часы 27 мая местами ожидаются опасные явления: очень сильный ветер с порывами 25-27 м/с, крупный град, гроза, сильный дождь», — говорится в сообщении ведомства. Спасатели просят в непогоду не оставлять без присмотра детей и ограничить выход на улицу при усилении ветра.

Последний ураган был зафиксирован в Тюменской области 17 мая. Тогда из-за стихии без света остались несколько тысяч жителей Тобольского района. Кроме того, утром 26 мая Тюмень накрыли смог и запах гари от природных пожаров, которые бушуют в регионе.