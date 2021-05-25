Источник: Путин назначил нового прокурора Челябинской области

В прокуратуре Челябинской области нового руководителя ждут в начале июня Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Челябинской области Карена Габриеляна. В ближайшее время документ опубликуют, а нового прокурора ждут в Челябинской области в первых числах июня, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«После подписания указа Габриеляну потребуется порядка недели на передачу дел сменщику. Столько же времени он будет принимать дела у исполняющего обязанности главы надзорного ведомства в Челябинской области Павла Вепрева. Так что в Челябинске его ждут в начале лета», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе региональной прокуратуры не стали комментировать эту информацию.

Представление президента России о назначении новым прокурором Челябинской области Габриеляна поступило в Совет Федерации 17 мая. На следующий день сенаторы единогласно одобрили его кандидатуру. Ранее она была согласована на кадровой комиссии Генпрокуратуры РФ. В Карелии Габриелян подписывал обвинительные заключения в отношении руководителей самого высокого уровня.

Место прокурора Челябинской области освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Сейчас он работает в структурах Русской медной компании (РМК).