25 мая 2021

Источник: Путин назначил нового прокурора Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
В прокуратуре Челябинской области нового руководителя ждут в начале июня Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором Челябинской области Карена Габриеляна. В ближайшее время документ опубликуют, а нового прокурора ждут в Челябинской области в первых числах июня, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«После подписания указа Габриеляну потребуется порядка недели на передачу дел сменщику. Столько же времени он будет принимать дела у исполняющего обязанности главы надзорного ведомства в Челябинской области Павла Вепрева. Так что в Челябинске его ждут в начале лета», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе региональной прокуратуры не стали комментировать эту информацию.

Представление президента России о назначении новым прокурором Челябинской области Габриеляна поступило в Совет Федерации 17 мая. На следующий день сенаторы единогласно одобрили его кандидатуру. Ранее она была согласована на кадровой комиссии Генпрокуратуры РФ. В Карелии Габриелян подписывал обвинительные заключения в отношении руководителей самого высокого уровня.

Место прокурора Челябинской области освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Сейчас он работает в структурах Русской медной компании (РМК).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...