Адвокат Моргенштерна пояснил, как суд скажется на карьере артиста

Алишеру Моргенштерну выгодны суды и скандалы, считает адвокат Сергей Жорин Фото: @morgen_shtern, Instagram

Административное дело по поводу пропаганды в клипах Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) наркотических средств и новое обращение «Лиги безопасного интернета» на тему новых песен в главное управление Министерства внутренних дел (ГУНК МВД) России принесет рэперу только плюсы. Об этом URA.RU рассказал адвокат артиста, глава московской коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры» Сергей Жорин.

«Каких-то проблем для Алишера это абсолютно не создает, наоборот, большое количество плюсов. Никогда еще его песни, его творчество так пристально не изучалось всеми слоями общества, не только его поклонниками, но и силовыми ведомствами, судебной системой, общественными организациями. Поэтому нужно поблагодарить „Лигу безопасного интернета“ за промо-акции, за популяризацию творчества Моргенштерна», — подчеркнул Жорин.

По мнению Жорина, оснований для привлечения артиста к ответственности нет. Но защита артиста готова и к иному исходу событий. «Учитывая, что в материалах дела несколько противоречащих друг другу экспертиз, плюс большое количество других моментов, которые опровергают вину Моргеншнтерна, оснований для его привлечения к административной ответственности нет, но учитывая общественный резонанс, высказывание, давление общественных организаций, в том числе на правоохранительные органы и судебную систему — мы не исключаем никакой вариант», — подчеркнул он.

Ранее эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотиков в двух клипах Моргенштерна. Касается это текстов песен «Розовое вино 2» и Family. Зюзинский суд Москвы рассмотрит 3 июня административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера.