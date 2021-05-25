Суд вернул иск о банкротстве влиятельного челябинского риелтора

Арсен Унанян оптимистично сообщил о преодолении финансовых трудностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области вернул кредитору влиятельного в регионе риелтора Арсена Унаняна заявление с требованием объявить бизнесмена финансово несостоятельным (банкротом). Это следует из базы судебных дел.

«Возвратить кредитору Мельнику Льву Борисовичу заявление о включении в реестр требований кредиторов гражданина Унаняна Арсена Гамлетовича задолженности в размере 141 894 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на момент выплаты на двух листах с приложенными документами», — говорится в определении суда. Из текста документа (имеется в распоряжении редакции) следует, что заявитель не выполнил ряд формальностей, необходимых для включения в список кредиторов.

Унанян — один из самых известных риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходят крупные сделки с недвижимостью. Иски о банкротстве Унаняна подали предприниматели Лев Мельник и Илья Горфман. Как сообщили URA.RU представители кредиторов, речь идет о долге в шесть миллионов рублей перед Горфманом и почти в 142 тысячи долларов США перед Мельником. Эти же кредиторы подали в арбитражный суд иски на банкротство ГП «Компаньон», где Унаняну принадлежит доля в 70%.

«ООО ГП „Компаньон“ занимается другими проектами, в деятельности агентства недвижимости „Компаньон“ оно не участвует. Агентство недвижимости „Компаньон“ является другим юрлицом», — заявил URA.RU представитель Унаняна.

Сам риелтор 18 мая объяснил проблемы с кредиторами временными финансовыми трудностями, возникшими из-за задержки со строительством бизнес-центра. О том, что они практически решены, и разрешение на строительство получено, он сообщил на своей странице в Facebook 26 мая.