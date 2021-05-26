Депутат Госдумы похвалил власти Тюмени, которых наказали силовики

Депутат Государственной думы Алексей Канаев похвалил власти Тюменской области за меры, предпринятые для борьбы с лесными пожарами. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. При этом ранее замгенпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев указал чиновникам на допущенные ошибки.
«Все было сделано профессионально, в оптимальные сроки. Вовремя мобилизованы все силы и средства», — цитирует Канаева тюменский оперативный штаб. Высокую оценку действиям правительства региона парламентарий дал, обсуждая борьбу с лесными пожарами.
При этом ранее заместитель генпрокурора России по УрФО Сергей Зайцев внес представление замгубернатора Ларисе Теплоуховой. Силовик перечислил нарушения, допущенные властями в ходе ликвидации возгораний. В частности, речь шла о просчетах в обеспечении лесопожарных формирований техникой и оборудованием, и недоукомплектованности личного состава.
Получить комментарий по ситуации от депутата Канаева не удалось. В его приемной ответили, что он пока не готов давать комментарии.
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