Кадыров предложил лечить последними противников вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отказавшихся от вакцинации против коронавируса россиян следует лечить в больницах последними. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если человеку что-то непонятно, пусть обращается к участковому врачу, на все его вопросы ответят. Если он и тогда не согласен [сделать прививку], то я говорю: пусть он получит лечение последним. Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода. Если он заболеет, его надо последним принять в больницу», — заявил Кадыров на встрече с членами регионального оперативного штаба по борьбе COVID-19. Видео опубликовано на странице политика «ВКонтакте».

Глава региона убежден, что благодаря массовой вакцинации жителей можно избежать третьего локдауна, введения комендантского часа и ношения масок в общественных местах. Он отметил, что Северо-Кавказский федеральный округ занимает последнее место по скорости вакцинации в РФ.

Об обязательной вакцинации от коронавируса ранее сообщили власти Якутии. Когда информация об этом появилась в СМИ, из текста документа пропало слово «обязательной», пишет « Царьград ». Позже губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила чиновникам разработать предложения по обязательной вакцинации населения. В разговоре с URA.RU юристы подтвердили, что государство в некоторых случаях может обязать граждан делать прививку от инфекции.