Ученый рассказал, кому выгодна отмена ЕГЭ в России

Отмена ЕГЭ приведет к переделу рынка репетиторских услуг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) выгодна вузам. Так считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Игорь Аглицкий.

«Сегодня школьников готовят к ЕГЭ. Этим занимается армия репетиторов. Рынок услуг по подготовке к ЕГЭ огромен и достигает, по некоторым оценкам, 100 млрд рублей в месяц. При этом вузам достаются крохи: доходы от подготовительных курсов, реализации литературы и учебников, от пробных вступительных испытаний и внутренних олимпиад», — написал эксперт в колонке «Независимой газеты».

Основная часть денег достается школьным учителям и фрилансерам-репетиторам. По мнению профессора, в случае отмены ЕГЭ у вузов появятся новые возможности. Они смогут разрабатывать свои экзаменационные программы, составлять задания и использовать собственные критерии оценивания. При такой ситуации значимыми станут не учителя и фрилансеры, а преподаватели вузов, хорошо знакомые с банком заданий, отмечает Аглицкий. По его словам, так произойдет передел рынка репетиторских услуг и деньги направятся в вузы.

Ранее ученые предложили альтернативу ЕГЭ. Доктора педагогических наук заявили URA.RU, что вместо сдачи экзаменов в форме ЕГЭ учеников можно оценивать по текущей успеваемости и достижениям. Они считают, что таким образом ученики смогут избежать стресса и перегрузок из-за ЕГЭ, а для тех, кто хочет сдавать экзамен в тестовой форме, можно оставить такую возможность.