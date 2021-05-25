Ученые предложили альтернативу ЕГЭ

Оценка успеваемости отгородила бы детей от стрессов, связанных с ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместо сдачи экзаменов в форме ЕГЭ учеников можно оценивать по текущей успеваемости и достижениям. Таким мнением с URA.RU поделились доктора педагогических наук.

«Нужно разрабатывать другие формы итоговой оценки знаний. В частности, одним из вариантов является итоговое портфолио ученика. Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл. Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы», — предложил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков. Он считает, что таким образом ученик смог бы избежать стресса и перегрузок из-за ЕГЭ, а для тех, кто хочет сдавать экзамен в тестовой форме, можно оставить такую возможность.

Однако экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета, доктор педагогических наук Игорь Реморенко предположил, что данная система не позволила бы объективно оценивать детей, если они сдавали разные экзамены. «Я считаю, что система должна быть более сложная. Портфолио хорошо как дополнение. Я считаю, что надо бы увеличить объем баллов, которые можно прибавить по портфолио», — отметил собеседник агентства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин предложил дать российским школьникам право выбора — сдавать выпускные и вступительные экзамены в форме ЕГЭ либо в виде сочинения и устной проверки знаний. Он считает, что это значительно повысило бы шансы на поступление в вузы творческих детей.