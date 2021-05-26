ФСИН: зарплата осужденных в России доходит до 220 тысяч рублей

Во ФСИН озвучили зарплаты осужденных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 11 регионах России создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. При этом работодатели предлагают зарплату от 20 до 220 тысяч рублей. Об этом сообщили во ФСИН.

«Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», — цитируют «Известия» начальника пресс-бюро ФСИН РФ Кристину Паньшину.

В ведомстве считают перспективным привлекать осужденных к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал озвученные ФСИН зарплаты фантастическими. «Трехзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это — единичные эпизоды. Я лично за свою работу ни разу не видел заключенного, который получал бы порядка 200 тысяч рублей», — отметил Мельников.

Ранее глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов на стройках в России осужденными. Эту идею также поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что это большой плюс для заключенных, потому что они смогут зарабатывать, пишет «Федеральное агентство новостей».