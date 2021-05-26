26 мая 2021

Адвокат заявил, что Фургал избежит пожизненного срока

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Фургалу больше не грозит пожизненный срок Фото:

Пожизненный срок больше не грозит бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу из-за истечения сроков давности. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин.

«По инкриминируемым статьям срок давности — 15 лет. На данный момент они все уже истекли. А при истечении сроков давности: если суд все же признает его виновным, то нельзя будет применить пожизненное заключение», — цитирует Кожемякина РИА «Новости».

При этом адвокат отметил, что истечение сроков давности является основанием для прекращения уголовного преследования. Однако в делах, где обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы, вопрос о прекращении дела относится к компетенции суда.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского. Следствие полагает, что преступления были совершены для расширения бизнеса. Преступление является особо тяжким и может наказываться не только лишением свободы с 8 до 20 лет, но и пожизненным заключением. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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