Адвокат заявил, что Фургал избежит пожизненного срока

Фургалу больше не грозит пожизненный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожизненный срок больше не грозит бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу из-за истечения сроков давности. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин.

«По инкриминируемым статьям срок давности — 15 лет. На данный момент они все уже истекли. А при истечении сроков давности: если суд все же признает его виновным, то нельзя будет применить пожизненное заключение», — цитирует Кожемякина РИА «Новости».

При этом адвокат отметил, что истечение сроков давности является основанием для прекращения уголовного преследования. Однако в делах, где обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы, вопрос о прекращении дела относится к компетенции суда.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского. Следствие полагает, что преступления были совершены для расширения бизнеса. Преступление является особо тяжким и может наказываться не только лишением свободы с 8 до 20 лет, но и пожизненным заключением. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты.