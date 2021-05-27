Из Екатеринбурга откроют новый рейс к Черному морю. Цены и даты

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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, туризм, ожидание, багаж, погрузка, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, пассажиры, авиакомпания, туристы, самолет, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав
«Аэрофлот» начнет летать из Кольцово в Геленджик Фото:

В середине июня из Екатеринбурга откроется новый прямой рейс в Геленджик. Обслуживать перелеты будет компания «Аэрофлот», вылеты запланированы дважды в неделю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика.

«С 19 июня „Аэрофлот“ впервые приступит к выполнению прямых перелетов в Геленджик. Из Екатеринбурга в Геленджик перелеты будет выполняться по четвергам и воскресеньям с вылетом из Кольцово в 08:20 и прибытием на курорт в 09:35», — рассказали представители воздушной гавани. Самолеты в обратном направлении будут летать по средам и субботам.

Согласно официальному сайту «Аэрофлота», сейчас базовая стоимость перелета в одну сторону не будет превышать 7 000 рублей. Билет в эконом-класс на одного человека стоит 6 294 рубля. Пассажиры бизнес-класса заплатят за перелет от 63 244 рублей. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

Кроме того, дважды в неделю в Геленджик начнут летать самолеты из Перми. Лайнеры будут курсировать по средам и субботам. Стоимость одного эконом-билета — 6 683 рубля, а время в пути ровно 3 часа.

С 1 мая из Екатеринбурга начали летать самолеты в Анапу. Перелеты обслуживает компания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100. Летом, по данным перевозчика, цена одного билета будет разниться от 8 200 до 13 300 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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