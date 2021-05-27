Пермский депутат Госдумы объявил войну геям

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День города. Пермь, сапко игорь, самойлов дмитрий
Депутат Госдумы Игорь Сапко просит заблокировать сообщество геев в Facebook Фото:

Депутат Госдумы от Пермского края и Удмуртии Игорь Сапко, который избран по спискам «Единой России», начал борьбу с ЛГБТ-сообществом в Facebook. Депутат на своей странице в соцсети написал, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать страницу сообщества геев и лесбиянок.

«Мое обращение в Генеральную прокуратуру РФ вызвано необходимостью создания информационной защиты для наших детей от широкого и общедоступного распространения ЛГБТ-контента неприемлемого содержания», — написал Сапко. Он уточнил, что его обращение не должно расцениваться как противостояние ЛГБТ-движению в целом.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит заявление прокуратуры 29 июня. «Данная группа, создавая привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни», — приводит суждение экспертов объединенная пресс-служба судов Санкт-Петерурга в своем telegram-канале.

URA.RU рассказывало, что депутат Госдумы Андрей Выборный также писал заявление в Генпрокуратуру по аналогичному поводу. Он просил проверить официальный Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana на наличие пропаганды ЛГБТ-ценностей. Также Евросоюз ввел санкции против нескольких россиян из-за преследования представителей ЛГБТ в Чечне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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