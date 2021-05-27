Захарова рассказала о помощи задержанной в Минске россиянке

Захарова сообщила, что Сапегу посетил консул Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское посольство в Белоруссии постоянно контактирует с родителями россиянки Софии Сапеги, которую задержали в аэропорту Минска. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наш консул ее посетил, мы с ней на связи. Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с ее родителями, причем постоянно», — сказала Захарова в эфире радио «Эхо Москвы». По ее словам, российская сторона помогает Сапеге отстаивать права. «Это то, чем мы занимаемся. Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и ее права были защищены, и мы это делаем», — отметила Захарова.

Ранее Россиянку Софию Сапегу задержали в аэропорту Минка вместе с основателем telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега подозревается в организации массовых беспорядков и групповых действий, которые нарушают общественный порядок. Девушку арестовали на два месяца, пишет RT со ссылкой на адвоката.