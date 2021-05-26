В Курганской области изменят тариф на вывоз мусора

Вопрос об изменении тарифа на мусор внесен в повестку заседания департамента цен и тарифов на 28 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Вопрос об изменении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором «Чистый город» вынесен на рассмотрение правления департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области. Повестка заседания, назначенного на 28 мая, опубликована на сайте ведомства.

«О внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 30 декабря 2020 года № 60-1 „Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Курганской области <…> на 2021 год“», — указано в названии одного из вопросов повестки. Также департамент планирует внести изменения в производственную программу ООО «Чистый город» в области обращения с ТКО на 2021 год.

По словам источника, близкого к коммунальной сфере, тариф на вывоз ТКО планируют уменьшить. Такое требование ранее выставила департаменту прокуратура. В региональном департаменте информационной и внутренней политики пообещали предоставить комментарии в ответ на письменный запрос (направлен редакцией). Дозвониться до руководства «Чистого города» URA.RU не удалось.

Прокуратура потребовала пересчитать тариф на вывоз мусора для жителей Курганской области в феврале. В ведомстве посчитали, что региональный департамент не исключил необоснованные расходы регоператора, связанные с завышением в 2020 году планируемых расходов. В марте департамент запросил мнение ФАС России, есть ли основания для пересмотра тарифа. Директор компании «Чистый город» Владимир Пестриков тогда согласился, что нужно запросить мнение ФАС.