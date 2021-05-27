Мишустин ужесточит правила оплаты алиментов

В России повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Для этого будут внесены изменения в кодексы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная сумма, несоизмеримая с назначенной судом» — сказал Мишустин на заседании, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». В результате этого, отмечает премьер-министр, дети или нетрудоспособные родители не получать помощь в полном объеме, а неплательщики − уходят от ответственности.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что процедура взыскание алиментов «унизительна». Президент сообщил, что к 1 июля должна быть подготовлена комплексная программа поддержки детей из неполных семей. Детям от 8 месяцев в неполных семьях назначат выплату в 5 тысяч 650 рублей, пишет «
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