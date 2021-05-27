Дерипаска ответил на информацию о его работе в Кремле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, дерипаска олег, больница, медцентр
Дерипаска назвал бредом слухи о его назначении на пост бизнес-омбудсмена Фото:

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал новости о его возможном назначении на место уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей. В разговоре с URA.RU его пресс-секретарь Лариса Беляева привела цитату предпринимателя.

До этого СМИ сообщили, что Титов может досрочно уйти с поста бизнес-омбудсмена. По данным газеты «Ведомости», на эту должность рассматривается, в том числе, кандидатура Дерипаски. Однако представитель миллиардера опровергла информацию. «Это полный бред. Таких амбиций у меня нет», — процитировала Беляева Дерипаску в разговоре с URA.RU.

Ранее политолог Марат Баширов заявил URA.RU, что Дерипаска может выдвинуть свою кандидатуру на должность депутата Госдумы. По его мнению, предприниматель может оказаться среди кандидатов за депутатское кресло на фоне санкций США против его предприятий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...