Сын экс-главы курганского МЧС заступился за отца в суде

Сын Олега Рожкова (на фото) считает, что в ГУ МЧС допустили нарушения при увольнении его отца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын обвиненного в коррупции экс-главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова Илья считает, что его отца незаконно уволили из ведомства. Он будет обжаловать решение городского суда, который признал отставку правомерной, сообщил URA.RU Рожков-младший.

«Увольнение произведено с грубым нарушением закона, приказов МЧС России. В связи с этим мы не согласны с решением суда и планируем его обжаловать», — рассказал Илья Рожков, представлявший в суде интересы отца. Рожков старший написал рапорт об увольнении на имя министра 7 апреля 2020 года, находясь в СИЗО.

По словам сына, при увольнении его отца были нарушены сроки и порядок действий. Экс-глава ГУ МЧС неоднократно обращался в ведомство, которое ранее возглавлял, но четких ответов не получил. Его сын считает, что руководство специально затягивало время, отправляя «отписки». «Ответы на запросы Рожков получал ровно через месяц», — поясняет он.

Отдельно Илья Рожков обратил внимание, что трудовую книжку должны были вручить в последний рабочий день — 21 мая 2020 года. «Фактически выдали ее в суде в июне 2021 года. Чтобы за это не отвечать, прикрылись копией уведомления, якобы направленного на адрес Рожкова, с предложением явиться в управление кадров ГУ МЧС, достоверно при этом зная, что Рожков по указанному адресу не может находиться». По словам Ильи Рожкова, закон позволял кадровым работникам с разрешения следователя прибыть в СИЗО, ознакомить его отца с приказом об увольнении и вручить трудовую книжку, но этого не произошло.

Олег Рожков пытался признать свое увольнение из ГУ МЧС незаконным, сообщало ранее URA.RU. Суд отказал ему в этом, сославшись на пропуск исковых сроков. Представители ГУ МЧС с требованиями бывшего начальника также не согласились. Рожкова задержали в марте 2020 года. Сейчас его судят за четыре преступления, но сам он вину не признает.